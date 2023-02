"Kuussa käyty, mutta puheluissa pulmia"

Toimitusta lähestynyt kansalainen pohtii, että nykyteknologian taso pitäisi kuitenkin olla jo niin korkealla, että hänen kohtaamansa pulmankin luulisi olevan voitettavissa.

– Tiedän, että jos esimerkiksi henkilöllä on kotonaan uniapnealaite, se näyttää koko ajan keskussairaalaan unihoitajalle, kuinka sitä laitetta on käytetty ja kuinka se on ollut päällä. Seinäjoelle tulee tietokoneruudulle koko ajan tieto tilanteesta.

– Ja eikös siitä ole jo yli 50 vuotta, kun ihminen on mennyt kuuhun asti?

Hänen tiedossaan on myös tapaus toisaalta maakunnasta, jossa henkilö on arvellut saavansa takaisinsoiton, kun on näppäillyt tietyt numerot.

– Mutta eihän se mennytkään perille. Naapurit olivat sitten huomanneet, että hänen kotoaan ei näy aamulla valoa ja lähteneet selvittämään asiaa. Ambulanssi tilattiin ja hänet vietiin päivystykseen.