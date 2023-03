Nettona 1400 euroa tienaava vaasalainen siivooja Maarit Flöjt pelkää sairauksia, koska niihin ei ole varaa – Näin hän käyttäisi palkankorotuksensa

Flöjtin bruttopalkka on 1 900 euroa kuukaudessa, ja hänen mukaansa sillä ei pärjää. Nettopalkka on 1 400–1 500 euroa, koska veroprosentti on tarkoituksella asetettu korkeammaksi. Hänellä ei ole ajokorttia ja hän kulkee reilun kilometrin mittaisen työmatkansa pyörällä.

Flöjtin miehen nettopalkka on suurempi. Hän kulkee pidemmän työmatkansa autolla, jota varten pariskunta otti lainaa. Lainan ja muiden autoon liittyvien maksujen lisäksi pakollisiin kuukausittaisiin kustannuksiin kuuluu myös asunnon vuokra.