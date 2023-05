Rasmus Takaluomasta ei vielä jälkeäkään – Poliisi jatkaa Lapuanjoen alajuoksua kohti

Etsinnät etenivät keskiviikkona Pohjanmaan poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Mikael Appelin mukaan Lapuan ja Kauhavan rajan tuntumaan.

– Lapuan keskustasta on rajalle noin kymmenen kilometrin matka, ja se on taitettu jokea pitkin. Maastoon emme mene, koska tältä matkalta se on niin valtava alue, että siihen tarvitsisi tuhansia ihmisiä.

Poliisilla on keskiviikkona ja torstaina käytössään kolme koiraa, joiden toivotaan pääsevän Takaluomasta vainulle. Keskiviikkona etsintöihin otti osaa 12 poliisia.

Torstain osalta etsinnät ovat alkaneet jo aamulla. Miehitys on Appelin mukaan tänään suurin piirtein sama.

Etsinnät eivät ole kuitenkaan ainakaan toistaiseksi kantaneet hedelmää. Appel nimeää torstain tavoitteeksi päästä niin pitkälle Lapuanjokea kuin mahdollista.

– Jos koirat merkkaavat jonkun paikan matkalla, niin sitten tietysti pysähdytään ja katsotaan sitä paikkaa tarkemmin. Tämä toki aina hidastaa matkantekoa, Appel huomauttaa.

Etsintöjen johtaja on ilmoittanut, ettei kommentoi asiaa medialle lainkaan.

Lue myös: 12 poliisia etsii Rasmus Takaluomaa Lapuanjoesta kolmen poliisikoiran superhajuaistin voimin – "Yhtäkkiä ajatellen voisihan poika sieltä löytyä"