22 2. 2022 on päivämäärä, joka on innostanut lukuisia pareja purjehtimaan avioliiton satamaan joko kirkollisin tai siviiliseremonioin Yksi palindromipäivän hääpareista on Anne Koskela ja Jani Saario Vaasalaisparin vihkiminen alkaa Palosaaren kirkossa keskiyöllä, heti kun vuoroka.