Sairaalat joutuneet ottamaan rokottamattomia hoitajia töihin, pakkolaissa oli sopiva porsaanreikä – "Emme olisi pärjänneet ilman heitä”

Sairaanhoitajista ja muusta hoitohenkilökunnasta on kova pula koko maassa, ja se osaltaan on johtanut siihen, että rokottamattomiakin hoitajia on pidetty töissä "erityisen syyn" nojalla. Arkistokuva Kuva: Tomi Kosonen