Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän alueella on perjantaina päivitettyjen tietojen mukaan sairaalahoidossa 17 koronapotilasta. Heistä neljä on hoidettavana perusterveydenhoidossa, 12 keskussairaalassa ja yksi tehohoidossa Sairaalahoidossa olevien määrä on tällä viikolla hi.