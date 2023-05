Sairaanhoitaja viivästytti rytmihäiriöpotilaan ambulanssia tupakoimalla – Lääkärit ja hoitajat saivat varoituksia myös kuristusuhkauksesta, kännissä jankkaamisesta ja uskon tuputtamisesta

Tervehtimättä jättäminenkin voi olla epäasiallista

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on käytössä häirinnän ja epäasiallisen kohtelun toimintamalli, kertoo vuoden alussa hyvinvointialueen henkilöstöjohtajana aloittanut Terhi Haapala. Epäasiallisuuksiin puututaan sen avulla.

– Osapuolten kanssa on tarpeen keskustella asiasta ja kysyä, miksi he ovat toimineet näin. Monesti taustalla on väärinymmärrystäkin, Haapala kertoo.

Tilanteeseen yritetään löytää ratkaisu ja tietyn ajan kuluttua pidetään seurantakeskustelu.

Haapala kannustaa epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuneita mutta myös sitä ylipäänsä havainneita työntekijöitä ottamaan asian puheeksi matalalla kynnyksellä.

Epäasiallisen käytöksen kokemus riippuu ihmisestä ja työyhteisöstä.

– Siihen kuuluvat esimerkiksi tervehtimättä jättäminen ja ilmeet eli sanaton viestintä. Ilmenemismuotoja voi olla, että ei puhuta jollekulle, puhutaan selän takana tai jätetään asiat tiedottamatta, Haapala kertoo.

Jos tilanne ei ole poikkeuksellinen vakava, epäasiallisesti käyttäytyneelle henkilölle voidaan antaa suullinen tai kirjallinen huomautus merkiksi, että toimintaa ei hyväksytä. Jos käytös toistuu, työntekijää kuullaan ja hänelle voidaan antaa varoitus. Sen jälkeen hän voi vielä korjata käytöstään.

Äärimmillään työntekijä irtisanotaan, mikä on kuitenkin harvinaista.

– Asioihin pitäisi puuttua ajoissa ja matalalla kynnyksellä. Siinä työsuojelu on avainasemassa, Haapala sanoo.

Hyvinvointialueella on työyhteisösovittelijoita. Organisaatioon on myös perustettu uusi työhyvinvointi- ja rekrytointijohtajan virka työhyvinvoinnin parantamiseksi.