Odottavan aika on tunnetusti pitkä. Kun kyse on jokapäiväiseen elämiseen tarkoitetuista rahoista, on vartoaminen vielä tuskallisempaa.

Sairaus- ja osasairauspäivärahahakemusten käsittely on kangerrellut Kelassa koko korona-ajan. Tänä keväänä ongelma on vain pahentunut....