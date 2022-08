Liialliset sateet ja sadon mahdollinen lakoontuminen aiheuttavat huolta maanviljelijöissä.

Laihialainen viljelijä Esa Similä ei ole toistaiseksi huomannut sateiden vaikutusta satoon.

– Vettä on toki tullut paljon. On se hyvä asia, että sitä on tul...