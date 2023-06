"Se vahvistaa ja sitoo meidät yhteen" – Sukututkimus on hauskaa historian selvittämistä, ja sitäkin enemmän

Sukututkimus luo kehystarinaa

Joitain vuosia sitten voimaan tullut tietosuoja-asetus on vaikuttanut myös sukututkimukseen. Ylitalon mukaan hankkeita on siirretty. Epätietoisuus siitä mitä voi ja uskaltaa tehdä, on lisääntynyt.

– En pidä täsmentynyttä säätelyä huonona, sillä vaikka sukututkimuksen ydin on jakaa tietoa, on se yhtä lailla myös ihmisten yksityisyyden kunnioittamista. Ei sukututkimuksen tarkoitus ole urkkia eikä paljastaa salaisuuksia vaan luoda kehystarina, johon me voimme kiinnittyä, hän korostaa.