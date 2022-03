Seinäjoella kahvilatarjonta on laajentunut lyhyen ajan sisällä Lähiviikkojen aikana on avautumassa ainakin yksi uusi kahvila ja helmi-maaliskuussa avajaisiaan viettivät kaksi kahvilaa. Uusyrityskeskus Neuvoa-Antavassa on huomattu Seinäjoen "kahvilabuumi" Uusyrityskeskus Neuvoa-.