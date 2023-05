Seinäjoelta miljoonasatsaus lähiliikuntapaikkoihin – Lakeudenpuistoon nouseva skeittiparkki kirsikka kakun päällä

Seinäjoki tunnetaan liikunnallisena urheilukaupunkina eikä syyttä suotta. Tälläkin hetkellä Seinäjoella on käynnissä useita liikuntapalveluiden investointikohteiden projekteja: uusia liikuntapaikkoja nousee ja vanhoja remontoidaan uuteen kuosiin.

Liikuntatoimenjohtaja Jari Mäkelän mukaan pesäpallokentän eli Unico-areenan piakkoin valmistuva remontti on ollut yksi isoimmista projekteista. Kentän päällyste uusitaan ja kenttä siirtyy 6–7 metriä lähemmäksi pääkatsomoa. Lisäksi kentän reuna-alueita on siistitty.

Remontin talousarvio oli alun perin 300 000 euroa, mutta pohjatyöt vaativat lisäpanostusta. Aluehallintoviraston liikuntapaikkainvestointirahaa on hankkeeseen saatu 100 000 euroa.

Toinen kenttäremontti nähdään Nurmossa, kun Tanelinrannan koulun kenttää uusitaan. Kustannusarvio on 250 000 euroa.

– Maatyöt alkavat toukokuun puolivälissä. Uusi kenttä saa päällysteeksi hiekkatekonurmen ja on syksyllä valmistuessaan naisten peleihin mitoitettu pesiskenttä. Kentän reunalle tulee juoksusuora, pituushyppypaikka ja pari beachvolley-kenttää, Mäkelä sanoo.

Kenttä palvelee päivisin koululaisten ja päiväkodin liikuntatunteja.

– Olosuhteet paranevat huomattavasti. Kenttä pohjautuu pari vuotta sitten tehtyyn alueen suunnitelmaan.

Kärjen uudelle koululle Eskooseen rakennetaan myös tekonurmikenttä, jonka kustannusarvio on 300 000 euroa.

– Kenttä tulee myös pääasiassa koulun käyttöön, mutta on myös iltaisin seurojen käytössä ja vuoroja voi varata sen käyttöön tullessa normaalisti liikuntapalveluilta, Mäkelä muistuttaa.

Ulkokuntosalit ovat suurta huutoa

Ylistaroon ja Peräseinäjoelle valmistuu ulkokuntosalit, joille on nähty todellista tarvetta. Ulkokuntosalien suosio on Suomessa noussut hujauksessa suureksi. Niitä ilmestyy kulunutta sanontaa käyttäen kuin sieniä sateella.

Treenaaminen raittiissa ilmassa on ilmaista niin talven pikkupakkasilla kuin kesähelteilläkin. Esimerkiksi Helsingissä ulkokuntosaleja on kolmisenkymmentä ja lisää on luvassa. Muu maa tulee tässäkin trendissä tiukasti perässä.

Mäkelän mukaan kelvollisen ulkokuntosalin hinta on laitteista riippuen 20 000–50 000 euroa. Mitä enempi laitteita, sitä korkeampi hinta.