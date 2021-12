Joulupyhien aika on turvakodeissa verrattavissa loma-aikoihin, jolloin on usein tyyntä myrskyn edellä.– Perheissä on aika tyypillistä, että jouluisin pinnistellään viimeiseen asti kotona, sanoo Marjatta Kiviranta Vaasan ensi- ja turvakoti ry:stä Kiviranta on yhdistyksen jo.