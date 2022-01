Seinäjoen kansalaisopiston rehtorin viranhaku päättyi tiistaina 12 tammikuuta Hakijoita virkaan on yhteensä 13. Hakijoista peräti kuuden kotipaikkakunta on Seinäjoki Etelä-Pohjanmaalta hakijoita on yhteensä yhdeksän Kouvolasta tuli kaksi ja Lahdesta sekä Tampereelta yksi hakemu.