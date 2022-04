Seinäjoen kaupungin Instagram-tili on yhä kaappaajalla. Kaupungin viestintäpäällikkö Krista Rintala kertoo, että kaupunki on ollut yhteydessä Metan (Facebook-yhtiön uusi nimi) ylläpitoon useita kertoja, ja asia on siellä edelleen käsittelyssä – Meta tutkii asiaa, ja odotamme silt.