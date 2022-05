Seinäjoella vietetään lauantaina 14.5. uuden vaellusreitin avajaisia.

– Uskon, että väkeä on liikkeellä avajaispäivänä. Toivon, että reitti tulee kansalaisille tutuksi. Se on se tärkein tavoite. Tämä avajaispäivä on eräänlainen aloitusinfo, sanoo Seinäjoen kaupungin liik...