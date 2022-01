Koronapotilaiden määrä Seinäjoen keskussairaalassa on lisääntynyt vuorokauden aikana viidellä Sairaalahoidossa koronan takia on 17 potilasta, joista neljä on tehohoidossa. Menehtyneiden koronapotilaiden määrä on pysynyt 32:ssa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri raportoi torstain.