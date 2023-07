Seinäjoen Ruukintiellä on ajettu kuolonkolareita ennenkin – Hidastetöyssyjä tuskin tulossa jatkossakaan

Tutkinnanjohtaja Markku Kaperi Pohjanmaan poliisista kertoo, että poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä kuolemantuottamuksena tai törkeänä kuolemantuottamuksena.

Lisäksi selvitetään, oliko menehtynyt kuljettaja päihtynyt ajaessaan surmanajoa.

– Se on tapahtunut aamuyöllä. Tie on ollut hiljainen, ja se on mahdollistanut, että on pystytty ajamaan lujaa, Kaperi sanoo.

Hän arvelee, että tutkinta kestää noin kuukauden.