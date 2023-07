Seinäjoen torilla kuohuu – "Emme me voi mennä sanomaan ihmisille, että et ole meidän asiakkaamme"

Lukija on harmissaan kahvilayrittäjien puolesta, joilta viedään maksavien asiakkaiden istumapaikat.

Torilla kahvilaa pitävät yrittäjät ovat lukijan kanssa samoilla linjoilla.

Kahvilayrittäjä Aulis Hämeenkorpi on kyllästynyt siihen, että konserttien aikana kahvilan asiakkaille on tarjolla vain seisomapaikkoja pöytien ääressä. Tuolit on viety toripaviljongin eteen.

– Ei tämä kuitenkaan ole niiden ihmisten vika, jotka kantavat kahviloiden tuolit paviljongin viereen. Se on tapahtumien järjestäjien huolehdittava istumapaikat kuntoon. Emme me voi mennä sanomaan ihmisille, että et ole meidän asiakkaamme.