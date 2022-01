Seinäjoen valtuusto sai selvityksen digiohjelmasta etänä – Ylistaron paikallisliikenteestä äänestettiin

Seinäjoen kaupunki on saanut vuoteen 2025 ulottuvan digiohjelman. Siinä on otettu huomioon kansalliset ja EU:n tason linjaukset, joissa keskeisintä on pyrkimys tarjota julkiset palvelut myös digitaalisina.

Kaupunginvaltuusto sai maanantaina selvityksen ohjelmasta, jonka kaupunginhallitus oli aiemmin hyväksynyt. Valtuustolle tarjottiin heti käytännön esimerkki siitä, mitä digitaalisuus hallinnon arjessa tarkoittaa. Valtuuston kokous pidettiin nimittäin kokonaan etäyhteyksin.

Digiohjelma on vahvasti yhteydessä teemoihin, joita on tulossa myös uuteen kaupunkistrategiaan. Siksi sen luonteeseen kuuluu vuosittainen päivittäminen.