Seinäjokelainen Emilia Lintala heittäytyi Bachelor-seikkailuun – "Tunteita syntyi moneen suuntaan"

Murre kirvoittaa kommentteja

Lintala on kotoisin Seinäjoelta ja asunut Tampereella jo viisi vuotta, mutta leveä pohjanmaan murre kuuluu puheesta. Se on huomattu myös Tampereella:

– Joskus deittaillessa on tullut kommenttia, että miksi puhun näin räyheästi. Sellaisille sanon, että voit jatkaa matkaasi, hei hei!

Lintala on välitön, aito ja sanavalmis.

– Työskentelen Tapparalla vip hostina, eräänlaisena tapahtumaemäntänä. Asiakkaat ovat kommentoineet, että "sinä olet kyllä Pohojammaalta kotoosin!"

Jääkiekosta hän ei tiedä juuri muuta kuin Kristian Kuuselan, koska hän on myös kotoisin Seinäjoelta. Lintala päätyi jääkiekon pariin missiytensä vuoksi. Tiimissä on paljon muitakin missejä, mutta myös muista taustoista on likkoja, kuten Lintala sanoo. Missien työskentelylle jääkiekkoilijoiden läheisyydessä hän naurahtaa:

– Ymmärrän kyllä, että tähän halutaan näyttäviä ja esiintymistaitoisia naisia. Onhan se vähän pinnallista.

Vaikka sanalla on ikävä kaiku, pitää Lintala sitä tarpeellisena esimerkiksi kumppaninvalinnassa. Lintalan pinnallisuus on arkista sorttia:

– Minulle pinnallisuus tarkoittaa itsensä hoitamista: perushygieniaa, vähän meikkiä ja uusi paita silloin tällöin. Totta kai minullakin on lönöhousut kaapissa!