Seitsenpäiväisyys pysyy, vaikka yksi paperilehti puuttuu

Ilkka-konsernissa päätimme huolellisen harkinnan jälkeen vähentää yhden painetun Ilkka-Pohjalaisen viikosta. Lokakuun alusta alkaen Ilkka-Pohjalainen ilmestyy painettuna maanantaista lauantaihin. Sisältöä sen toimitus tuottaa seitsemänä päivänä viikossa, aivan kuten tähänkin asti. Sunnuntaina tuoretta sisältöä löytyy digitaalisesti verkosta.

Painetun muodon seitsenpäiväisyys loppuu, sisällöntuotannon seitsenpäiväisyys jatkuu. Lauantain painetusta lehdestä teemme tavallista tukevamman.

Pohjalainen, joka ilmestyi ensin Vaasa-nimellä, perustettiin 1903. Ilkka perustettiin 1906. Ne yhdistettiin Ilkka-Pohjalaiseksi tammikuussa 2020. Lehdillä on yhdessä ja erikseen historiaa noin 120 vuotta, nimenomaan painettuina. Se on pitkä aika mille tahansa tuotteelle tai brändille.

Päätös yhden painetun lehden ilmestymispäivän vähentämisestä otti koville, sitä ei tehty hetken päähänpistosta. Ja ymmärrän hyvin, että se tuntuu osassa tilaajakuntaa mahdottomalta hyväksyä.

Painetun päivälehden tekemisen kustannukset ovat parin viime vuoden aikana kasvaneet odottamattomalla tavalla. Painopaperi ei ole koskaan ollut niin kallista kuin se on nyt. Energian hinnan jyrkkä nousu on osunut suoraan painamiseen ja jakeluun. Kaiken lisäksi sunnuntai on viikon kallein päivä tehdä töitä. Vaihtoehdoiksi jäi poikkeuksellisen suuri tilaushintojen korotus tai yhden jakelupäivän vähentäminen. Päädyimme jälkimmäiseen.

Ilkka-Pohjalainen ei ole lajissaan ensimmäinen, joka vähentää painetun lehden jakelupäiviä. Kokkolalaiseen Hilla Groupiin kuuluva Keskipohjanmaa kertoi maanantaina vähentävänsä kaksi jakelupäivää. Samaan ryhmään kuuluva Kainuun Sanomat muuttuu paperisena kuusipäiväisestä viisipäiväiseksi. Oululainen Kaleva teki päätöksen kuusipäiväisyydestä paperisena pari viikkoa sitten, Joensuussa ilmestyvä Karjalainen viime viikolla.

Mainittuja aiemmin jakelupäiviä ovat vähentäneet muun muassa Lapin Kansa, Kainuun Sanomat, Iisalmen Sanomat ja Itä-Savo. Jokainen kustannusyhtiö tekee päätöksensä jakelupäivistä itsenäisesti, mutta kustannusten aiheuttamat paineet ovat täsmälleen samat koko toimialalla. Eivätkä ne ole häviämään päin.

Kustannusten vähentäminen painamisesta ja jakelusta tarkoittaa, että voimme siirtää panoksia digitaaliseen sisällöntuotantoon. Digitaalisten sisältöjen kulutus on lisääntynyt kiihtyvästi parin viime vuosikymmenen aikana. Myös mainostaminen on digitalisoitunut.

On marssittava ajan musiikkia ja muututtava. Siitä jakelupäivän vähentämisessä on kysymys, muutoksen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.