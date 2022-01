Mustasaaren Sepänkylän uimahallin kustannusarvio on ylittynyt reippaasti Lisärahoituksen kokonaistarve on tänä vuonna 800 000 euroa.Sepänkylän keskustaan, hotelli Vallonian yhteyteen suunnitteilla olevan uimahallin hintalappu nousee näin lähes viiteen miljoonaan euroon Alun per.