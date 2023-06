Seinäjoki Pride toi esiin moninaisuuden: "Meitä on täälläkin" – Katso tallenne Pride-kulkueesta

Myös Mäki-Latvala ja Ontto-Panula ovat sitä mieltä, että Priden tärkein asia on tuoda samanhenkisiä ihmisiä yhteen.

– Tämän tapahtuman myötä saa nähdä, että täällä Etelä-Pohjanmaallakin on sateenkaari-ihmisiä, vaikka usein he eivät välttämättä arjessa joukosta erotu, Mäki-Latvala kertoo ja lisää, että Pridessa saa näyttää muille sen, millainen ihminen sisimmiltään on.