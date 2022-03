Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sota kaikkineen on halvaannuttanut paikallisten Suomi–Venäjä-seurojen (SVS) toimintaa – Meillä on yksi jäsen eronnut seuran johtokunnasta sodan takia. Hänen sympatiansa ovat Ukrainan puolella On tämä surullinen tilanne, ja yksi vaikeimmista asioista.