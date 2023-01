SPR:n Pohjanmaan piiri on korjannut Kristiinan vastaanottokeskuksen ongelmakohtia – Piirin puheenjohtajien vaihtuminen ei liity niihin mitenkään

Kristiinankaupungissa sijaitsevan turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen piirissä on tällä hetkellä noin tuhat ihmistä, pääasiassa ukrainalaisia. Keskuksessa on ollut viime vuosina sisäisiä ongelmia, joista henkilökunta on kertonut, mutta asioita on nyt korjattu. Arkistokuva Kuva: Lotta Kallio