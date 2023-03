St1 sulkee ovensa Hyllykalliolla, moni muistaa paikan Nurmon Essona – Millaisia muistoja sinulla on?

Kolme viime vuotta ovat Pihlajamäen mukaan olleet huoltoasematoiminnan kannalta haasteellisia.

– Automaattiasemien hintoihin ei käytännössä aina pysty, hän toteaa.

Pihlajamäki ei näe perinteisten huoltoasemien tulevaisuutta kovin valoisana.

– Vilkkaiden teiden varsilla kahviolla voi pärjätä, mutta paikallisasemilla pitäisi olla intoa kehittää koko ajan lisää toimintoja.

Hyllykallion St1-asema on paikallisasema, joka on perinteisen huoltoaseman ohella toiminut arkisin lounasravintolana. Lisäksi palvelutarjontaa on täydennetty Postin palveluilla sekä autonpesupisteellä.