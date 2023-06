Susi leviää Länsi-Suomessa ja Närpiössä on käynyt koirasusi – ”Susia ei ole missään tapauksessa siirtoistutettu länteen”

– Susia ei ole missään tapauksessa siirretty eikä siirtoistutettu ainakaan minun tietääkseni. Sudet ovat tehokkaita siirtymään paikasta toiseen ja gps-seurannassa on selvinnyt, että nuori susi voi liikkua jopa tuhat kilometriä. Länsi-Suomeen susi on jolkotellut siksi, että siellä on hyvät ravinto-olosuhteet. Sitten on muodostunut pareja, joille on syntynyt isoja pentueita, vastasi tutkimusprofessori Ilpo Kojola.