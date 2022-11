Suurlähettilään mukaan Ukraina kestää ankaran talven, koska edessä siintävä voitto on varma – "Venäläiset eivät kohtele omiaankaan ihmisinä"

Suurlähettiläs Olga Dibrova on kiitollinen avusta, jota Suomi on tarjonnut Ukrainalle. Suomalaiset ovat ymmärtäneet, millainen vihollinen on vastassa. Kuva: Jarno Pellinen