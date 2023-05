Suvi Linjamäki lähti etsimään kadonneita ja työ vei mukanaan – Etsijäkonkarilta tärkeä muistutus muistisairaiden omaisille

Linjamäki on toinen helatorstain etsintäharjoituksen vetäjistä. Porukka kokoontuu paikan päälle aamuyhdeksältä, jonka jälkeen hän pitää pikakoulutuksen etsijöille.

– Aluksi on aina koulutus, jossa kerrataan etsintämenetelmät, vaikka mukana on kokeneita etsijöitä. Usein mukana on ensikertalaisiakin. Ilmoittautuneita on nyt noin viisikymmentä, mukaan mahtuu vielä, hän vinkkaa.