Syyttäjä on kuullut kadonneen lapualaisnuoren kanssa ravintolassa nahistellutta poliisia: "Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen"

Syyttäjä tutkii yhä marraskuussa lapualaisessa ravitsemusliikkeessä tapahtunutta poliisin ja kadonneen Rasmus Takaluoman välistä käsirysyä.

Viime vuoden lopulla ilmeni, että valtakunnansyyttäjän toimisto on aloittanut esitutkinnan Lapualla hotelli-ravintola Lapuahovissa 12.11.2022 tapahtuneesta epäillystä pahoinpitelystä. Jutussa on kaksi epäiltyä, joista toinen on poliisi.

Samana yönä Lapualla katosi 16-vuotias Takaluoma, joka oli alaikäisenä viettänyt iltaa Lapuahovissa, ja tullut sieltä välikohtauksen jälkeen poistetuksi. Kahakassa oli osallisena vapaailtaansa viettänyt lapualainen poliisimies.

Tutkinnanjohtajan mukaan molempien epäiltyjen kohdalla tutkittava rikosnimike on pahoinpitely.

Tutkinnanjohtajana toimii on aluesyyttäjä Jonna Ryynänen. Tutkinnanjohtajana on poikkeuksellisesti syyttäjä siitä syystä, että toinen epäillyistä on poliisi. Varsinaisen tutkinnan tekee Sisä-Suomen poliisilaitos.

– Esitutkinta on edelleen asiassa kesken. Asiassa on kuultu lisää todistajia, joilla on ollut havaintoja tutkittuna olevasta tapahtumasta. Aiemmin ilmoitetulla tavalla toista epäiltyä on kuultu. Hän on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Toista epäiltyä ei ole onnistuttu tavoittaa, Ryynänen totesi sähköpostitse Ilkka-Pohjalaiselle keskiviikkona.

Ryynänen kertoi Ilkka-Pohjalaiselle joulukuussa, että tutkinnan käytössä on videotallenne tutkittavana olevasta väkivaltatapahtumasta. Videolla näkyy ravintolassa olleen poliisin ja Takaluoman välinen käsirysy.

Takaluoman katoamisesta tulee viikonloppuna kuluneeksi neljä kuukautta. Poliisi on saanut tapauksessa satoja vihjeitä, mutta tutkintaa ratkaisevasti edistävää vihjettä niiden joukosta ei ole löytynyt. Läpimurtoa tutkinnassa ei ole tehty.

Tutkinnanjohtaja Harri Teivaanmäen mukaan mitään rikokseen viittaavaa ei ole tullut poliisille ilmi. Teivaanmäen mukaan ”oikea nimike on kadonneeseen henkilöön liittyvä tutkinta”.

Toistaiseksi poliisin tiedossa on vain se suunta, johon Takaluoma 11.–12.11. välisenä yönä lapualaisesta ravintolasta lähti. Hänen liikkeistään sen jälkeen ei ole minkäänlaista havaintoa.