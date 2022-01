Ilmajokelainen taksiyrittäjä Mika Ala-Nikkola on tehnyt päätöksensä. Hän tulee kasvoillaan julkisuuteen kertomaan, millaista on Seinäjoella toimivan Keskustaksin toiminta Nyt se on mahdollista, kun elanto ei ole enää kiinni siitä, riittääkö kyytejä vai ohitetaanko hänet jonossa,.