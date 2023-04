Talentia laittoi vireille valvontapyynnön Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle: Sosiaalialalla työskentelevien henkilöiden palkkoja oli pilkottu

Talentian tiedotteen mukaan työnantaja eli hyvinvointialue on muuttanut palkkarakennetta liikkeenluovutuksen yhteydessä vuodenvaihteessa, kun työntekijät ja viranhaltijat ovat siirtyneet kunnilta hyvinvointialueen palvelukseen.

– Tuolloin tehtäväkohtainen palkka on jaettu kahteen osaan: tehtäväkohtaiseen palkkaan ja erillislisään, selventää neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen Talentiasta.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko laati asiasta valvontapyynnön Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajille (KT). Talentian mukaan asia on sittemmin korjaantunut.

– Valvontapyynnöstä seurasi, että KT ohjeisti hyvinvointialuetta korjaamaan menettelyään mahdollisimman pikaisesti, tietää Kinnunen.

– On hyvä, että virhe on korjattu. Toiveena on, ettei muillakaan hyvinvointialueilla erillislisää käytettäisi, eikä asiaan tarvitsisi puuttua valvontapyynnöin toistamiseen.