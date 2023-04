Lisää talkooväkeä haalitaan valmistelemaan Kauhavan Suviseuroja – Kiitotiellä majoittuville vieraille tulee erityisvaatimus

13 000 asuntoauto- ja vaunupaikkaa

Nykyajatuksen mukaan lentokenttä on erityisen sopiva paikka massiiviselle tapahtumalle, koska se kantaa suuret ihmismäärät.

– Järjestelyjä helpottaa, se, että kentällä on paljon asfalttia ja valmista aitaa. Iso etu on sekin, että alueella on rakennuksia. Esimerkiksi Vaasassa vuonna 2015 tapahtuma oli täysin pellolla, joten sinne tehtiin kaikki rakennukset.