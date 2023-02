Talvilomaviikon lopulla sää viilenee, mutta luvassa on auringonpaistetta ja lämpöäkin – ”Voisi se olla pöllömpikin”

Juuri nyt Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla on lumista ja kylmää. Ilmatieteenlaitoksen päivystävän meteorologi Juha Jantunen mukaan pakkasta on ollut esimerkiksi Seinäjoella keskiviikkona aamulla lähes 20 astetta. Aamun kuluessa lämpötila on kuitenkin noussut jo useilla asteilla noin 13 pakkasasteeseen.