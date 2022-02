Seinäjoella oleva Tanelinlampi on valittu Vuoden talviuintipaikaksi Valinnan teki Suomen Ladun talviuintityöryhmä, jossa on seitsemän jäsentä. Talviuintipaikka on nimetty vuodesta 2014 lähtien Talviuintityöryhmän alavutelainen jäsen Mervi Mäki-Neste kertoo, että Tanelinlampi sai.