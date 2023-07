Televisiosta tuttu meteorologi Anssi Vähämäki kertoo, mitä sääennustuksen ja -lähetyksen kulisseissa tapahtuu

Ilmastopuhe on noussut sään rinnalle

Säätä ennustaessa meteorologien täytyy tietää koko maapallon sää tehdessään paikallista ennustetta.

– Jos Lapualle haluaa ennustaa sään viiden päivän päähän, meillä pitää olla ennustemalli, joka simuloi koko ilmakehän kehitystä. Esimerkiksi sadealue, joka on viiden päivän päästä täällä, saattaa olla nyt jossain Amerikan rannikolla.

Vähämäki kertoo, että sään ennustus on pitkälti matematiikkaa ja fysiikkaa. Laskentateho vuosien saatossa on kasvanut paljon, ja sillä on ennustemallien tuottamien tietojen tarkkuuden kehittymisessä iso rooli.

Mitä tarkemmassa hilassa lasketaan, sen enemmän laskentatehoa tarvitaan, kertoo Vähämäki. Hilalla tarkoitetaan maapallon jakamista ruudukkoon, jonka ruutuihin laskentoja suoritetaan.

Sää on aiheena kestosuosikki, mutta sen rinnalle on noussut ilmastopuhe.

– Sinänsä meteorologit ja ilmatieteenalan ihmiset ovat puhuneet ilmastonmuutoksen olemassaolosta ja riskistä jo 30-40 vuotta, mutta nyt kun se alkaa realisoitumaan, aihe on noussut selvästi enemmän otsikoihin.

Viime viikkojen helteet ja maastopalot Etelä-Euroopassa ovat näkyneet tiiviisti uutisissa. Vähämäki arvioi, että helteet ovat osittain osoitus ilmastonmuutoksen konkretisoitumisesta.

– Säässä on paljon luontaista vaihtelua ja hellejaksoja on ollut ennenkin. Mutta kyllä ilmastonmuutos johtaa jo siihen, että ne yleistyvät ja äärimmäistyvät.

Sään ennustamisen painopiste on siirtymässä vaikutusennustamiseen ja se todennäköisesti tulee lisääntymään entisestään, Vähämäki sanoo.

– Jo tänä päivänäkin meteorologit tekevät vaarallisen sään ennusteita, joissa ei arvioida vain tuulen nopeuksia, vaan myös kuinka moni kotitalous tulee jonkin tietyn säätilanteen, kuten myrskyn vuoksi, olemaan ilman sähköä, tai kuinka paljon jokin säätilanne voi aiheuttaa liikenneonnettomuuksia.

– Näitä on kuitenkin vaikea kehittää yksin, sillä tällaisten ennusteiden pohjatiedoiksi tarvitaan muutakin kuin säämateriaalia.