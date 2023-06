Teuvan viimeiset kyläkaupat sulkevat ovensa Äystöllä ja Horossa - "Arjen pyörittäminen tässä alkaa olla aika vaikeaa" Katso video!

Kauppa on kohtaamispaikka

Asiakkaiden tunnelmat Horonkylässä eivät luonnollisestikaan olleet häävit.

– Tästä on ollut helppo hakea kaikkea. Aina meiltä on tässä käyty, mitä nyt jonkin verran Kirkonkylässä, kun siellä toimii meidän toinen firma. Kyläkaupassa on myös se sosiaalinen puoli, sillä täällä on tavattu muita kyläläisiä ja vaihdettu kuulumisia, tuumaa Kari Koivisto, joka asioi maanantaina kaupalla isänsä Esko Koiviston kanssa.