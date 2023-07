Tinder kävi kuumana, kun Provinssista etsittiin festariheilaa – "Shoppailu kuvaa minusta hyvin tätä ilmiötä"

Lyhytkin suhde voi tuottaa tuloksia

Lyhyitä suhteilla tai festariheiloilla ei kuitenkaan aina ole vain negatiivisia vaikutuksia. Riski syvempien tunteiden syntymisestä on kuitenkin läsnä.

– Jos kyseessä on kahden aikuisen sopimus, jossa kumpikin on avoin siitä mitä haluaa ja mitä pystyy toiselle antamaan, voi lyhyt suhde tuottaa iloa ja hyviä muistoja. Se riski on kuitenkin läsnä, että juttu voikin päättyä vain toisen osapuolen haluun jatkaa suhdetta, esittää Pyykkönen.

Hyvällä tuurilla seuraa voi myös löytyä, vaikka sen eteen ei mitään tekisi.

– Tarkoitus ei ollut hakea festariseuraa, mutta se tälläinen festariheila sieltä sitten kuitenkin löytyi.