Toimitus selvitti, miten puolueet käyttävät hyvinvointialueen tukea toimintaansa: Tulos yllätti 

Kahta mieltä tuen tarpeellisuudesta

Perussuomalaiset perui toimintatukihakemuksensa joulukuun puolivälissä. Puolueen Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Anne Matokangas peilaa toimintatukea hyvinvointialueen taloustilanteeseen.

– Talouden tasapainottamisen suunnittelu on jo aloitettu. Itse näkisin, on se sitten jonkun mielestä politikointia tai populismia tai mitä lie, että tällaisille rahoille olisi kipeämpiäkin käyttökohteita.

– Meillä organisaatio on myös vähän toisentyyppinen kuin niillä puolueilla, joilla on jo palkatut toiminnanjohtajat. Jotka toimintatukea ovat nostaneet, he ovat nähneet sille perustelut, mutta me emme vain löytäneet, mihin rahaa olisimme käyttäneet.