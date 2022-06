Tulli: Pohjanmaalla toimivalle turkisrehusekoittamolle salakuljetettu yli miljoona kiloa rehua, joka on voinut olla saastunut koronaviruksella – "Jos tästä olisi lähtenyt tartunta liikkeelle, niin meillä olisi voinut olla koko elinkeino vaarassa"

Miljoonia minkkejä teurastettiin Tanskassa

Tanskassa lopetettiin vuonna 2020 miljoonia minkkejä sen jälkeen, kun minkeillä todettiin koronavirusmutaatio, joka oli tarttunut myös ihmisiin. Viranomaisten arvioiden mukaan Tanskassa oli noin 17 miljoonaa minkkiä ennen koronamutaatiota seurannutta eläinten tappamista.

Myös suomalaisilla turkistarhoilla on tehty koronavirusseurantaa joulukuusta 2020 lähtien. Ruokaviraston mukaan koronavirus tarttuu herkästi ihmisestä minkkeihin, ja myös supikoirat voivat saada tartuntoja. Eläimistä koronavirus voi puolestaan tarttua turkiseläinten kanssa tekemisissä oleviin ihmisiin ja levitä eteenpäin.

Suomi on Kiinan ohella maailman suurimpia turkisten tuottajamaita. Suomessa on noin 900 turkistilaa, joilla tapetaan yli neljä miljoonaa turkiseläintä vuosittain. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton alueyhdistyksiin kuului vuoden 2020 lopussa 632 jäsenyritystä, joilla on yli 700 turkiseläinten kasvatuspaikkaa. Suomen tuotanto menee lähes kokonaan vientiin.