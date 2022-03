Lappajärveläinen turveyrittäjä Miika Mantela on huolissaan Moni kollega on lähtenyt romuttamaan kalustoaan tammikuussa voimaan tulleen turvetuotantokoneiden romutuspalkkion jälkeen. Ja jo ennen sitä moni alan yrittäjä on eri syistä lopettanut toimintansa – Ankara herätys tä.