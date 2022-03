Seinäjoki on aloittanut valmistautumisen sotaa pakenevien ukrainalaisten tuloon kaupunkiin. Johtoryhmä keskusteli asiasta keskiviikkona, mutta varsinainen työ on vasta alkuvaiheessa – Valmiuksia toimia nopeasti on, ja niitä vahvistetaan edellisestä aallosta oppineina, sanoo.