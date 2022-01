Vaasan kahdeksas apteekki avataan keväällä Vaasan keskussairaalan yhteyteen. Keskussairaalan uudisrakennuksen alakertaan, nykyisen pääsisäänkäynnin viereen, perustettava apteekki on tarkoitus avata huhti- tai toukokuussa Neliöitä uudessa apteekissa on noin 200, josta valtaosa on.