Uusi lifestyle-myymälä Vaasaan – Ketjun perustajan ja miljonäärin tarina kuin amerikkalainen unelma

Kampaajasta miljonääriksi

Seuraavan eli ensimmäinen kokonaisen vuoden liikevaihto oli hieman vajaa miljoona euroa.

– Vaatemallistoistamme levisi kuvia etenkin Pintertissä valtavilla klikkaajamäärillä. Kysyntää oli jälleenmyyjiltä, kauppiailta ja kuluttajilta ulkomaita myöten ensimmäisestä vuodesta lähtien.

– Somen voima on ihmeellinen. Pinterest on yksi tärkeimmistä ja suurimmista vientikauppaan liittyvistä kanavistamme, on ollut sitä alusta pitäen ja on edelleen, Erlund jatkaa.

Nykyään Pia Erlund on miljonääri. Hän painottaa uskoa luovaan yksilöön.

– Kaikki on lähtenyt yhden luovan naisen intuitiosta. Alussa ei ollut mitään bisnespläänejä, ei rahoittajia tai sijoittajia, ei starttirahoja tai muita avustuksia. Luovaa hulluutta pitää olla, ja esteetöntä pelotonta paloa omaan tekemiseen.

Hän suunnittelee vaatemallistot edelleen itse ilman vaatesuunnittelijan koulutusta.

– En ole koulutettu suunnittelija eikä minulla ole suunnittelijan egoa siten, että olisin halunnut tehdä taidettani ja että se olisi tärkeintä. Sen sijaan minua on aina, jo kampaajana, inspiroinut se, että on kiva tehdä työtä asiakkaille, luoda tyyliä heille.

– Ja tottakai itsellenikin samalla. Tietenkin suunnittelen sellaista, mitä itsekin käyttäisin, Erlund lisää.

Juuri nyt hän kouluttaa ensimmäistä kertaa toista suunnittelijaa rinnalleen.

– Mallistojen laajuus ja määrät ovat sellaisia, että nyt tarvitaan suunnitteluun apuvoimia.