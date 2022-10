Kuortaneen urheiluopisto on saanut uintivalmennusasioissa yhteistyökumppaneikseen Suomen Uimaliiton sekä Päijät-Hämeen Heinolassa toimivan Vierumäen urheiluopiston.

Kumppanuussopimus on solmittu seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi, ja sopimus on mallia kolme plus seitsemän.<...