Vaalimainokset vilisevät nyt silmissä tienvarsilla – Joitakin mainoksia on jouduttu jo poistamaan

Ely-keskus muistuttaa, että vaalimainoksia kiinnittäessä ja purkaessa on syytä pukea ylleen huomioliivit ja autot on pysäköitävä turvallisesti. Viime aikoina on havaittu useita potentiaalisia vaaratilanteita, kun tienposkessa on askaroitu mustissa vaatteissa pimeällä. Kuva: Tomi Kosonen