Pohjanmaalla, kuten koko maassa, on yhä enemmän lapsia, joita on vaikeaa saada kouluun. Vaasassa on kehitetty poissaoloihin puuttumisen malli, joka auttaa sekä opettajia että huoltajia. Malli herättää kiinnostusta ympäri maata.

– Syyt sille, että lapsi ei tule kouluun, ...