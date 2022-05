Vaasassa on hyvät kokemukset anonyymistä rekrytoinnista, jossa työnantajalle ei tule tietoon työnhakijan nimeä ja muita henkilötietoja ennen haastattelua. Anonyymi rekrytointi on ollut Vaasassa käytössä vuodesta 2018 alkaen ja se on pysyvä käytäntö osassa avoimia työpaikkoja. ...