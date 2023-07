Vaasalaiset veljekset päätyivät unelma-ammatteihinsa saman katon alle – Showmiehet hurmaavat nyt Käärijän taustajoukoissa ja urheilumaailmassa

Samassa organisaatiossa

Myllyahot kertovat törmäävänsä toisiinsa aika-ajoin Ylen käytävillä, erityisesti kahvilassa ja kahviautomaatin luona.

Veljekset ovat päätyneet samaan taloon töihin erilaisia polkuja pitkin. Manu on ollut Ylellä noin yhdeksän vuotta ja Matti kolme. Samassa organisaatiossa työskentely on heistä mukavaa, vaikka se tapahtui jokseenkin yllätyksenä.

– Se oli hauska yllätys, että päädyimme samaan paikkaan töihin. Ajattelin, että Matti tekisi uransa ulkomailla, ja etten saisi nähdä häntä niin paljon kuin nyt pystyn, Manu kertoo.

Ylellä tiedetään Myllyahojen olevan veljeksiä. Erityisesti maskeeraajilta on tullut siitä kommenttia.

– He vitsailevat välillä siitä, että taas me näimme sen sinun nuoremman ja komeamman veljen, että sinun aikasi on jo mennyt, Manu nauraa.

– Minulle he taas sanovat sitä, että Manu on se pidempi ja komeampi, Matti nauraa.